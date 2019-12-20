В четверг, 19 декабря, в Челябинске пропал школьник. Мать мальчика написала заявление в полицию, передает . По словам женщины, ребенок возвращался домой из гимназии на маршрутном такси. Во ..

В четверг, 19 декабря, в Челябинске пропал школьник. Мать мальчика написала заявление в полицию, передает .По словам женщины, ребенок возвращался домой из гимназии на маршрутном такси. Во время поездки он сообщил матери о пробке возле цирка и с тех пор перестал выходить на связь, уточняет телеканал "".По факту случившегося проводится доследственная проверка. В настоящее время сотрудники полиции и волонтеры разыскивают школьника.