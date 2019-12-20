Яна Рудковская нередко эпатирует публику любопытными снимками. Правда, в этот раз ей высказала свое боевое фи Ксения Собчак.

Яна Рудковская нередко эпатирует публику любопытными снимками. Правда, в этот раз ей высказала свое боевое "фи" Ксения Собчак.На фото продюсер позирует в прозрачном платье, скрывающем все самые пикантные части тела знаменитости, однако совершенно не прячущем ее роскошной фигуры. Яна в таком виде украшает новогоднюю елку, Для образа она выбрала легкую укладку и нейтральный макияж."Фотокоторые набирали больше всего в уходящем году -это фото с ногами )Прошу заметить мне 40 плюс , и я их не оголяю , а они слегкапросвечиваются под платьем ) Кому не нравится или раздражает – вариант ,у меня есть заготовленный вариант номер 2 без ног, но с елочнымиигрушками ) Итак с ногами или с безобидными елочными игрушками ?" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – поинтересовалась у поклонников Рудковская.В свою очередь, подписчики пришли в восторг от образа любимой знаменитости. Правда, ее коллега по миру шоу-бизнеса Ксения Собчак решила съзявить. Напомним, что скандальная телеведущая известна своими установками, что женщинам после 40 лет не стоит оголяться. "А с голой попой анусом в камеру нет? Это как-то несерьезно на общем тренде))))))", – написала Ксения Анатольевна.Конечно, подписчики Рудковской пришли в ярость и принялись оскорблять теле-диву, однако Яна с юмором размазала неуемную коллегу. "Ну зачем мне это , Ксюнь, мне Хайпа и на #янасупер хватает , мне же 40 плюс , боюсь сердце уже не выдержит)) Дай передохнуть чуток )) 🤟🏻".19 Дек 2019 в 7:15 PST