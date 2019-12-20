Известие об уходе Алины Загитовой из спорта сыграло злую шутку с японским телеканалом NHK. Его представители еще долго будут разгребать последствия своей ошибки.

Известие об уходе Алины Загитовой из спорта сыграло злую шутку с японским телеканалом NHK. Его представители еще долго будут разгребать последствия своей ошибки.Ведущие канала NHK заявили, что фигуристка окончательно бросает спорт. Вскоре после этого руководство телеканала и журналистов обвинили в непрофессионализме.Конечно, на канале поспешили исправить новость и дать верную информацию. Но его репутация к тому моменту уже значительно пострадала.Судя по всему именно это заставило Алину сделать публичное опровержение сразу на трех языках – японском, русском и английском. К слову, за 4 дня пост с объяснениями на странице Загитовой в социальной сети Инстаграм собрал более ста тысяч лайков.19 Дек 2019 в 2:03 PSTОтметим, NHK – главная японская телекомпания. Именно под ее эгидой проходит "Гран-при Японии", также носящий название NHK Trophy. Поэтому многие японцы были шокированы, что телеканал такого уровня сделал настолько грубую ошибку.19 Дек 2019 в 1:57 PSTНапомним, 13 декабря 17-летняя чемпионка заявила, что приостанавливает выступления до конца сезона. При этом она подчеркнула, что не покидает лед навсегда.