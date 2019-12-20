Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий вскоре после увольнения из голландского Витесса обрел новое место работы. Теперь 48-летний наставник возглавил казанский Рубин. Срок соглашения сторонами заключен на пять лет.

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий вскоре после увольнения из голландского "Витесса" обрел новое место работы. Теперь 48-летний наставник возглавил казанский "Рубин". Срок соглашения сторонами заключен на пять лет.При этом финансовая сторона договора осталась неразглашенной. Как сообщает официальный сайт казанцев, в "Рубине" у Слуцкого будет новый штаб. В него войдут тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко, а также тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес.Напомним, что из "Витесса" Слуцкий ушел после серии неудачных игр, в результате чего клуб откатился со второго на пятое место чемпионата Нидерландов. Также российский тренер работал в английском "Халле". В России он известен по работе с ЦСКА, "Крыльями Советов" и "Москвой".