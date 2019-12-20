Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сменила имидж. Судя по всему, танцовщица перед Новым годом решила перебрать гардероб.

Бывшая прима Большоготеатра Анастасия Волочкова сменила имидж. Судя по всему, танцовщица перед Новымгодом решила перебрать гардероб.Последние несколько недельотставная балерина хвасталась, мол, в перерыве между выступлениями и репетициямипосещает модные шоурумы, общается со стилистами и бывает у портнихи. Звезда примеряланаряды, которые ей пришлись по душе и демонстрировала их в "Сторис" своего "Инстаграм".Как оказалось, АнастасияВолочкова неспроста устроила забег по магазинам одежды. Звезда решила кардинальносменить имидж. Бывшая прима приобрела несколько элегантных платьев и брючныхкостюмов. Теперь знаменитость ежедневно показывает обновки в личном микроблоге,приводя в восторг интернет-обывателей.Подписчики не верят своимглазам. Преображение многим пришлось по душе. Кто-то дажеотмечает, что старый гардероб танцовщицы, состоящий сплошь из откровенных платьев,коротких шортиков и леопардовых футболок, необходимо сжечь прямо во дворе еедома.19 Дек 2019 в 11:20 PST"Ура Настя наконец-то!Вот можете же👍🏻 и без декольте до пупа и шпагата. Вот тут вы шикарная и наряд красивыйи соответствует погоде)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Фея из сказки!!!Волшебно!!!👍", "Очень хорошо выглядите. Красивый костюм. Соберите всефутболочки с леопардом , джинсовые шортики и сожгите их!!!!", "ООО, появилсястиль интеллегентной женщины? Надолго?", "Анастасия, Вы поменяли свой стиль!Это Вам к лицу! Рада за Вас!!!!", "Это красивее, чем в купальнике и на шпагате!Совсем другая, элегантная, цвет костюма очень гармоничен с вами!!!", "Не верюглазам своим!!! ОДЕТАЯ?!?!? А можно еще умыть?" – пишут поклонники .12 Дек 2019 в 12:33 PST