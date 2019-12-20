Бывшая прима Большого
театра Анастасия Волочкова сменила имидж. Судя по всему, танцовщица перед Новым
годом решила перебрать гардероб.
Бывшая прима Большого
театра Анастасия Волочкова сменила имидж. Судя по всему, танцовщица перед Новым
годом решила перебрать гардероб.
Последние несколько недель
отставная балерина хвасталась, мол, в перерыве между выступлениями и репетициями
посещает модные шоурумы, общается со стилистами и бывает у портнихи. Звезда примеряла
наряды, которые ей пришлись по душе и демонстрировала их в "Сторис" своего "Инстаграм".
Как оказалось, Анастасия
Волочкова неспроста устроила забег по магазинам одежды. Звезда решила кардинально
сменить имидж. Бывшая прима приобрела несколько элегантных платьев и брючных
костюмов. Теперь знаменитость ежедневно показывает обновки в личном микроблоге,
приводя в восторг интернет-обывателей.
Подписчики не верят своим
глазам. Преображение многим пришлось по душе. Кто-то даже
отмечает, что старый гардероб танцовщицы, состоящий сплошь из откровенных платьев,
коротких шортиков и леопардовых футболок, необходимо сжечь прямо во дворе ее
дома.
19 Дек 2019 в 11:20 PST
"Ура Настя наконец-то!
Вот можете же👍🏻 и без декольте до пупа и шпагата. Вот тут вы шикарная и наряд красивый
и соответствует погоде)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Фея из сказки!!!Волшебно!!!👍", "Очень хорошо выглядите. Красивый костюм. Соберите все
футболочки с леопардом , джинсовые шортики и сожгите их!!!!", "ООО, появился
стиль интеллегентной женщины? Надолго?", "Анастасия, Вы поменяли свой стиль!
Это Вам к лицу! Рада за Вас!!!!", "Это красивее, чем в купальнике и на шпагате!
Совсем другая, элегантная, цвет костюма очень гармоничен с вами!!!", "Не верю
глазам своим!!! ОДЕТАЯ?!?!? А можно еще умыть?" – пишут поклонники .
12 Дек 2019 в 12:33 PST