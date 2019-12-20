Владимир Путин призывает страны Запада наладить совместную работу по борьбе с терроризмом, уровень и характер которой сейчас недостаточны. Нужно наладить совместную, взаимную, высокоэффективную работу. Это не значит, что такой работы нет. Есть, но уровень и характер ее недостаточен, - заявил он.

Президент России Владимир Путин считает, что совместная с Западом борьба с терроризмом недостаточна. Он призвал к налаживанию совместной, взаимной, высокоэффективной работы.В ходе Большой пресс-конференции Путин указал, что среди членов террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) больше всего выходцев из Средней Азии, на втором месте — Россия, но немало и выходцев из стран Западной Европы, в том числе Франции и Германии.По словам Путина, такие люди, как террорист Хангошвили, террористы, убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам. "А если к вам приедут те люди, которые в лагерях сидят? Понравится? Вы так же дадите им свободно гулять по своим городам?" – спросил президент.Также Путин напомнил, что Россия передавала США информацию о братьях Царнаевых, но она была проигнорирована. Весной 2013 года Царнаевы совершили теракт во время Бостонского марафона.