Всего за время действия данной программы льготные субсидии получили порядка полутора тысяч клиентов банка

ВТБ заключил порядка 2 тысяч кредитных соглашений на сумму свыше 100 млрд рублей по обновленной программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1764.Всего за время действия данной программы льготные субсидии получили порядка полутора тысяч клиентов банка. Они представляют 19 различных отраслей экономики. Наибольшая доля приходится на обрабатывающие производства, строительство, торговлю и транспорт. Более половины кредитных соглашений заключено на инвестиционные цели.Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников прокомментировал: «Мы отмечаем, что механизмы льготного субсидирования, реализуемые банком, остаются одними из самых востребованных инструментов поддержки у бизнеса. Наша стратегическая цель – стать финансовым партнером первого выбора. Мы стремимся предлагать клиенту доступные услуги через удобные каналы взаимодействия. Результаты нашей работы по программам Минэкономразвития РФ доказывают, что мы на верном пути. В целом за 11 месяцев 2019 года кредитный портфель банка в рамках льготных программ вырос на 58% и составил более 211 млрд рублей. Мы видим перспективы его дальнейшего роста».«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5% годовых в 2019–2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.Льготные кредиты на пополнение оборотных средств предоставляются на срок до трех лет, на инвестиционные цели — до 10 лет. Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др.