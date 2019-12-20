Светская львица и предпринимательница Оксана Лаврентьева сделала заявление. Она ответила тем, кто поддержал позицию журналистки Ксении Собчак.

Светская львица ипредпринимательница Оксана Лаврентьева сделала заявление. Она ответила тем, кто поддержал позицию журналистки Ксении Собчак."Столько сердобольных людей хором запричитали: "А как же ваш сын отреагировал на такое фото?!".Сын просил передать, что он не интересуется чужими делами и считает,что каждый должен делать то, что хочет. Вот плевать ему на мой моральный облик,представляете?" – сказала 40-летняя светская львица.Бывшая подруга КсенииСобчак отметила, что ее наследнику важно – является ли она ему другом и опорой. Всеостальное, а именно: личная жизнь, финансы и имидж, юноша комментирует крайнетактично, хотя именно ему позволено говорить прямо. Критиковать, пословам Лаврентьевой, можно только близким людям."Странно, что не все этопонимают, странно, что это не само собой разумеющееся и не очевидное для всехправило приличия, не основа воспитания и такта", – сказала светская львица в личном"Инстаграм".После Оксана Лаврентьевадобавила, что всех тех, кто указывает как жить и что делать, она будетблокировать на своей странице в микроблоге. "И да, мне не нужно рекламироватьвсякую дребедень и содержать на это всю семью, поэтому такими пользователями яне дорожу. Ни минуты", – резюмировала бизнесвумен.20 Дек 2019 в 8:09 PSTНапомним, на дняхопубликовала в соцсетях провокационное фото, на котором она обнаженная лежит накровати раздвинув ноги и демонстрирует сочный зад. Через некоторое время в личном микроблоге раскритиковала 40-летних женщин, публикующихоткровенные снимки. Дескать, чем больше "голых" фото, темвыше степень отчаяния.Журналистка не называлаимен, однако муж Лаврентьевой, писатель Александр Цыпкин, понял, что речь идет обОксане, и резко высказался в ответ. К скандалу подключилась Ника Белоцерковская– издатель тоже набросилась на теледиву с упреками.