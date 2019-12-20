Российский теннисист, третья ракетка России Андрей Рублев упустил возможность пробиться в полуфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. В матче 1/4 финала он проиграл греку Стефаносу Циципасу.

Российский теннисист, третья ракетка России Андрей Рублев упустил возможность пробиться в полуфинал выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship. В матче 1/4 финала он проиграл греку Стефаносу Циципасу.Рублев потерпел поражение по итогам двух сетов. Итоговый счет 3:6, 4:6 в пользу греческого теннисиста. Соперники провели на корте 1 час 8 минут. Рублев завершил свои выступления, в то время как Циципас теперь поспорит за место в финале с сербом Новаком Джоковичем. Их матч состоится 21 декабря.Тем не менее, российское представительство в турнире сократилось, но не завершилось – позже в среду в борьбу вступит вторая ракетка России Карен Хачанов. Его соперников по четвертьфиналу станет южнокореец Чхун Хен.