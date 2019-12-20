20.12.2019

2019-12-20 12:45:07

Три пианиста разных поколений выступят на сцене Центра классической музыки

Во владимирском Центре классической музыки совместно с Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина, выступят три талантливых пианиста – владимирец Егор Сидоров, Мира Евтич из Сербии и племянник знаменитого пианиста Валерия Гергиева, Абисал Гергиев. В программе концерты Моцарта и Родиона Щедрина.