Футбольный клуб Монако может произвести рокировку на тренерском посту после ближайшего матча с Лиллем в рамках 19 тура чемпионата Франции. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим рискует лишиться работы в случае поражения от догов.

Футбольный клуб "Монако" может произвести рокировку на тренерском посту после ближайшего матча с "Лиллем" в рамках 19 тура чемпионата Франции. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим рискует лишиться работы в случае поражения от "догов".Руководство клуба с Лазурного берега вновь поставило вопрос об отставке Жардима после того, как клуб потерпел поражение от того же "Лилля", но уже в 1/8 финала Кубка французской лиги, сообщает "Советский спорт". Монегаски проиграли 0:3 и вылетели из турнира. В концовке той встречи болельщики требовали увольнения наставника."Монако" после 18 туров чемпионата Франции набрал 25 очков, благодаря чему располагается на девятой строчке. В составе монегасков 17 матчей провел российский полузащитник Александр Головин, отличившийся тремя голами и двумя результативными передачами.