Согласно последним данным, стрельбу на Лубянке вечером 19 декабря устроил Евгению Манюров. В том, что могло толкнуть мужчину на совершение этого поступка, разбираются специалисты.

Согласно последним данным, стрельбу на Лубянке вечером 19 декабря устроил Евгению Манюров. В том, что могло толкнуть мужчину на совершение этого поступка, разбираются специалисты.Широкой общественности остается только гадать о том, почему стрелок с Лубянки совершил нападение на сотрудников ФСБ. И некоторые детали жизни Евгения Манюрова, а также одежду, которую он выбрал для атаки, дали широкий простор для строительства предположений.Согласно одной из версий, нападение на сотрудников ФСБ стало следствием увлечения стрелка с Лубянки радикальными идеями. На это намекают и слова его отца, Фатиха Манюрова. По словам мужчины, сын рассказывал часто общался с людьми восточной культуры и даже начала говорить с соответствующим акцентом.Сам он объяснял это своей работой в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов. Однако дипломатическая миссия ОАЭ опровергла эту информацию. Стало ясно, что охраной иностранных дипломатов Евгений Манюров лишь оправдывал необычный круг общения и пытался скрыть истину.При этом у экспертов возникли большие сомнения в том, что радикальные идеи, которыми увлекся стрелок с Лубянки, связаны с исламским радикализмом. На идею, возможно захватившую разум Евгения Манюрова, может указывать футболка, которую тот надел в день атаки. Ведь, судя по снаряжению, мужчина тщательно готовился к этому дню и рисунком на одежде мог отправить своеобразное послание.А рисунок волка и луны может указывать на увлечение стрелка с Лубянки идеями пантюркистской организации "Бозкурт — серые волки". Они мечтают об объединении всех тюрков мира в одну страну. Имеют виды радикалы и на живущих в России татар. И, с их точки зрения, российские силовики, стоящие на страже территориальной целостности страны, являются одними из самых главных их врагов.Столкновение россиян с тюркскими радикалами уже были. Напомним, 4 ноября 2015 году именно боевики "Бозкурта" открыли огонь по катапультировавшемуся пилоту Су-24 Воздушно-космических сил России возле сирийско-турецкой границы.Как полагают авторы материала на портале , Евгений Манюров мог оказаться легкой мишенью для вербовки. Мужчина рос без отца. И поиски идентичности могли увести его дальше – вместо ассоциации себя с татарским народом он мог связаться с членами международной тюркской радикальной группировки и перестроить свое мировоззрение уже на ненависти к России и представителям власти в стране.Напомним, стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Согласно последним данным, вооруженный карабином "Сайга" мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Сообщается об одном погибшем сотруднике силовике. Также были ранены пятеро человек, в том числе один случайный прохожий. Сам стрелок был ликвидирован в ходе перестрелки с силовиками.