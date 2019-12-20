Волейболист сборной России Дмитрий Ковалев обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля Cadillac Escalade. Неизвестные похитили иномарку спортсмена на улице Маршала Захарова в ..

Волейболист сборной России Дмитрий Ковалев обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля Cadillac Escalade. Неизвестные похитили иномарку спортсмена на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге, сообщает "".Дмитрий Ковалев оценил ущерб в 3,5 миллиона рублей. Волейболист уточнил, что машина была застрахована. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника и автомобиль, передает