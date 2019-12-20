Известие о том, что молодая любовница Петросяна Татьяна Брухунова станет соведущей программы Модный приговор, не на шутку встревожила общественность. Вот и скандальный блогер Лена Миро не смогла остаться в стороне от столь резонансной вести.

Известие о том, что молодая любовница Петросяна Татьяна Брухунова станет соведущей программы "Модный приговор", не на шутку встревожила общественность. Вот и скандальный блогер Лена Миро не смогла остаться в стороне от столь резонансной вести.Девушка обрушилась на избранницу Евгения Вагановича с жесткой критикой, на все лады распекая Татьяну и отмечая, что та слишком далека от мира моды. Стоит заметить, что Брухунова славится своей любовью к дорогим предметам гардероба и аксессуарам."Брухунова в "Модном приговоре" – это ржака. Где Танечка и где, простите, мода?Нет, я понимаю, откуда у этого явления ноги растут. Благодаря идиотскомусериалу "Секс в большом городе" уродливых шмоточниц стали называтьстильными женщинами. Сначала – на Западе, потом – и у нас. Это неправильно. Уродина – это просто уродина, не более того. Давайте уже, наконец, называть вещи своими именами", – высказалась Лена в своем LiveJournal.Миро прошлась и по внешним параметрам Брухуновой. Блогер заметила, что у избранницы Петросяна совсем "не стильное" лицо. Девушка подчеркнула, что в ситуации с Татьяной вряд ли поможет умелый макияж, т.к. черты лица за ним не спрятать."Лица бывают стильными. Лица бывают нейтральными. Лица бывают колхозными.Нейтральное лицо можно апгрейдить до стильного при помощи прически,одежды, макияжа. Деревенскую ряшку – нет. Во что Танечку ни ряди, она так и останется ушлой дурнушкой с плохим вкусом, которая увела из семьи старого Петросяна", – подметила блогер.17 Дек 2019 в 10:32 PST