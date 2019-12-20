Белоруссия - единственная страна в Европе и СНГ, в которой до сих пор применяется смертная казнь путем расстрела. 17 декабря в исполнение приведен еще один приговор. 36-летнего Александра Осиповича осудили в 2019 году к смертной казни за убийство с особой жестокостью двух девушек, которое произошло в 2018 году.

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, в которой до сих пор применяется смертная казнь путем расстрела. 17 декабря в исполнение приведен еще один приговор.36-летнего Александра Осиповича приговорили в 2019 году к смертной казни за убийство с особой жестокостью двух девушек, которое произошло в 2018 году. Об исполнении казни сообщает "Коммерческий курьер", ссылаясь на старшего прокурора отдела прокуратуры Могилевской области Ольгу Иванову.В июле 2018 года рано утром в полицию Бобруйска позвонила испуганная девушка и прокричала, что заперлась вместе с подругой в ванной, а к ним в дверь ломится мужчина. Жертва смогла назвать только улицу и номер квартиры (в результате оказалось, что неправильный), после чего звонок оборвался. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия, девушки уже были мертвы.Пострадавшие познакомились с мужчиной в местном кафе, откуда вместе уехали с ним на такси. Убитым было 26 и 27 лет. По словам Александра Осиповича, он не помнит 70 процентов случившегося, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Себя обвиняемый характеризовал как доброго и сентиментального и не понимал, как мог совершить подобное.Ранее сообщалось о смертном приговоре, совершенном в отношении 44-летнего Александра Жильникова.