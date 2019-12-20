В Наримановской районной больнице, расположенной в Астраханской области, отказались принимать пациента после ДТП у бригады скорой помощи. Инцидент попал на видео, снятое одним из медицинских работников.

В Наримановской районной больнице, расположенной в Астраханской области, отказались принимать пациента после ДТП у бригады скорой помощи.Персонал больницы настоятельно предложил везти пострадавшего в другое медицинское учреждение, не обращая внимания на слова о том, что бензина в машине уже нет.Пациента все же приняли — по информации телеканала "Семь плюс", ссылающегося на очевидцев — после часового препирательства. Травмированному человеку была оказана помощь, после чего он был переведен в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.Инцидент дошел до Минздрава Астраханской области. Учреждение, которым самонадеянно грозил врач бригаде скорой помощи, отстранило медицинского работника Наримановской районной больницы за "нарушение правил этики и деонтологии по отношению к коллегам".В настоящее время министерство проводит служебную проверку с привлечением внештатных экспертов.