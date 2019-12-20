В Ивановской области 18-летняя девушка и ее младший брат провалились под лед и погибли. Трагический случай произошел на реке Шача, передает . По предварительным данным, вечером 19 декабря ..

В Ивановской области 18-летняя девушка и ее младший брат провалились под лед и погибли. Трагический случай произошел на реке Шача, передает "".По предварительным данным, вечером 19 декабря девушка забрала своего родственника из спортивной секции. По дороге домой они решили сократить время и перейти реку. Однако лед не выдержал их веса, дети провалились в воду и утонули, сообщает .