В подмосковном городе Орехово-Зуево полицейские обнаружили подпольное казино. Игорное заведение находилось на первом этаже нежилого здания. По данным , казино работало преимущественно в ..

В подмосковном городе Орехово-Зуево полицейские обнаружили подпольное казино. Игорное заведение находилось на первом этаже нежилого здания.По данным , казино работало преимущественно в ночное время. Попасть в него могли только постоянные клиенты после предварительного звонка.Правоохранители изъяли из зала 36 игровых автоматов. По подозрению в организации подпольного казино задержана 36-летняя местная жительница.