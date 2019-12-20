Подмосковные власти снижают доступность алкогольной продукции и вводят ограничения на продажу разливного алкоголя в жилых домах.

Соответствующий закон в трех чтениях приняли депутаты Московской областной думы. Законом запрещено размещение в многоквартирных домах торговых точек, где продают алкоголь на разлив, сообщает ТАСС.Запрет коснется пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Нововведение принято в рамках государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма. Одна из мер – снижение доступности алкогольной продукции путем ограничений для ее продажи, отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.Дополнительные ограничения установят в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов. Торговля разливным алкоголем будет также запрещена в помещениях, переведенных из жилого в нежилое.