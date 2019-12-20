Московские правоохранители проверяют информацию о минировании сразу всех станций столичного метро. Пока подземка продолжает работать в обычном режиме, сообщает СМИ сообщают, что в ..

Московские правоохранители проверяют информацию о минировании сразу всех станций столичного метро. Пока подземка продолжает работать в обычном режиме, сообщаетСМИ сообщают, что в пятницу неизвестные злоумышленники также сообщили о бомбах, якобы заложенных в других местах города: аэропортах, детских садах и зданиях суда. Однако эти данные оказались ложными. Стоит отметить, что волна сообщений о минировании прокатилась через день после того, как на всю страну прогремела стрельба на Лубянке. Преступник атаковал здание ФСБ России, убив одного из стражей порядка. Еще один позже скончался в больнице от тяжелого ранения.