В Таиланде столкнулись яхта и катер с российскими туристами. Инцидент произошел в провинции Пхангнга на юге страны. Среди пострадавших есть граждане России.

В Таиланде столкнулись яхта и катер с российскими туристами. Инцидент произошел в провинции Пхангнга на юге страны, передает Bangkok Post.По информации издания, 12 человек получили травмы, капитан катера погиб, еще один член экипажа пропал без вести.Сообщается, что пострадали граждане России, Египта, Ирана, Пакистана, Эстонии, а также британские подданные. Их отправили в больницы Пхукета.Всего на борту катера находились 49 человек, 45 из них – туристы. На яхте Stella пострадавших нет. Известно, что ее капитан, 47-летний Александр Горбунов, также россиянин.