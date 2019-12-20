Телеведущая Виктория Боня по праву считается иконой стиля. Но даже у нее периодически случаются промахи.

Телеведущая Виктория Боня по праву считается иконой стиля. Но даже у нее периодически случаются промахи.Так, накануне светская львица побывала на светском ужине дизайне Philipp Plein. На мероприятии она была вблестящем платье из кутюрной коллекции модельера и ярко-розовых туфлях.После торжества Виктория сменила аутфит. Она переобулась в грубые ботинки на плоской подошве, а поверх сияющего наряда она накинула длинную коричневую шубу."С моей красавицей @emmasalimova Дорогая, я скоро вернусь. Жди! Как вам мой стиль? Это же платье с ботами, мне так нравится. Удобно-то как", – подписала Боня опубликованный на ее странице в социально сети Инстаграм снимок.19 Дек 2019 в 7:10 PSTЗлопыхатели моментально стали проявлять себя в комментариях. В адрес знаменитости посыпались тонны критики, особенно хейтерам не понравилось меховое изделие, в которое облачилась Виктория. "Шуба не очень. Дело вкуса конечно, но она бабушкина", "Конкретно эта модель шубы не совсем сюда подходит", – высказывались недовольные пользователи Сети."Шуба выглядит чебурашкой", – отметил критик.Верные поклонники встали на защиту Бони. "А мне шубка нравится – это классика! Человек красит одежду, а не наоборот", – подчеркнула фанатка.