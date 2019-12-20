Все 240 номеров отеля были сданы в аренду на 10 лет местному предпринимателю

Администрация Владимирской области совместно с Россельхозбанком нашла арендатора для гостиницы «Заря», прекратившей свою деятельность в этом году из-за банкротства, сообщает «Зебра ТВ».По информации издания, все 240 номеров отеля были сданы в аренду на 10 лет местному предпринимателю Николаю Филатову. С бизнесменом также достигнуто соглашение, по которому он сможет выкупить гостиницу, в случае если дела там пойдут на лад.Напомним, в 2016 году «Заря» была признана банкротом, после чего перешла в собственность «Россельхозбанка». К тому моменту бывший директор Сергей Конин задолжал персоналу более 1 млн рублей. По некоторой информации, виной такому краху послужила плохая работа Конина.