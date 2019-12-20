А также разыграли кукольный спектакль «Лиса Алиса»

Осужденные женщины исправительной колонии №1 подарили самодельные новогодние подарки для детей из Дома ребёнка при учреждении, а также разыграли кукольный спектакль «Лиса Алиса».Самодеятельные актёры кукольного театра осужденных «Смайлик» поставили для детей театральную постановку «Лиса Алиса», показывающую, что доброта и помощь ближнему – основа настоящего человека. Женщины сами смастерили персонажей сказки, относясь к делу с большим старанием. Помимо героев, озвучены были даже звуки леса – скрип деревьев, шум листвы. Сказка получилась очень доброй, малыши были в восторге, наблюдая за героями и развитием событий.Также женщины вручили детям новогодние подарки – вязанные шапочки и носочки ручной работы. Практически каждую из них на свободе ждут свои дети и внуки, и общение с малышами в колонии согревает их душу. С огромным удовольствием свой досуг, посвящая его рукоделию и самодеятельному театральному творчеству чтобы порадовать мальчиком и девочек теплыми и добрыми подарками.