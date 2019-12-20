По его итогам, лучшее молоко дают коровы Юрьев-Польского района

18 декабря во Владимире прошёл конкурс на самое качественное сырое коровье молоко, производимое в области. По его итогам, лучшее молоко дают коровы Юрьев-Польского района, сообщает пресс-служба Белого дома.Всего в конкурсе участвовали 31 молокопроизводителей из 8 районов региона. Победителем стало СПК «Красносельское» Юрьев-Польского района. Второе место в конкурсе заняло ООО «Стародворский» Суздальского района, третье – АО ПЗ «Илькино» Меленковского района, АО «Шибохалово» Юрьев-Польского района и ЗАО «Суворовское» Суздальского района.