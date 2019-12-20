Стрельба на Лубянке, в самом центре Москвы, вызвала настоящий ужас у россиян. Скандально известный блогер Лена Миро весьма едко высказалась по поводу самого нападавшего и нашла причину, по которой он мог пойти на преступление.

Стрельба на Лубянке, в самом центре Москвы, вызвала настоящий ужас у россиян. Скандально известный блогер Лена Миро весьма едко высказалась по поводу самого нападавшего и нашла причину, по которой он мог пойти на преступление.Блоге Лена Миро прославилась в интернете благодаря своему умению не лезть в карман за словом, а всегда едко и метко давать комментарии самым разным явлениям и персоналиям. Не стал исключением и стрелок с Лубянки – Евгений Манюров. Его фигуру она разобрала по косточкам в посте под говорящим заголовком "Жирная скотина".На оскорбительные эпитеты блогер явно не скупилась. От ее внимания не ушел тот факт, что мужчина в свои 39 лет жил с мамой, ходил на не самую престижную работу в охране и имел проблемы с лишним весом. "Женщины нет, даже в случайных половых связях замечен не был", – добавила Лена Миро.Именно эти прозаические причины, а вовсе не радикальные увлечения или идеи-фикс, уверена блогер, и толкнули Евгения Манюрова на преступление. "Никто не скажет сейчас о мотивах преступления лучше меня -– на фоне онанизма, жизненных неудач у жирного поехала крыша", – подчеркнула она."Урод двинулся на почве отсутствия секса и денег и пошел убивать людей перед Новым годом", – заявила Лена Миро.Впрочем, на своей странице в "Телеграм" она не менее экспрессивно и провокационно предположила, что мужчина мог быть не единственным, кто несет ответственность за стрельбу в центре Москвы. Об этом она рассказала со ссылкой на мнение своих читателей."В комментариях к посту о Жирном Опарыше, стрелявшем вчера в людей, появилось мнение, что во всем виноваты бабы. Не давали. Вот он и одурел", – заметила блогер. Впрочем, сама она вряд ли разделяет мнение о том, что это обстоятельство как-то оправдывает стрелка с Лубянки.