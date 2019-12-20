Московский трамвай, курсировавший на севере столицы, превратился в бенгальский огонек из-за короткого замыкания. В Сети появилось видео, на котором машина полыхает посреди дороги, эффектно ..

Московский трамвай, курсировавший на севере столицы, превратился в "бенгальский огонек" из-за короткого замыкания. В Сети появилось видео, на котором машина полыхает посреди дороги, эффектно разбрасывая вокруг себя искры."Огненное шоу" сопровождалось вспышками, гармонично вписываясь в предновогоднюю атмосферу. На место происшествия вскоре прибыли пожарные. Информации о пострадавших не поступало.