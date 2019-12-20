Певица Нюша в откровенном интервью рассказала, как в юном возрасте осталась наедине с продюсером. Она призналась, что было очень неприятно.

Певица Нюша в откровенном интервью рассказала, как в юном возрасте осталась наедине с продюсером. Она призналась, что было очень неприятно.Нюша одна из немногих представительниц отечественного шоу-бизнеса, которая почти никогда не была втянута в скандалы. Артистка старается вести себя достойно: она редко дает интервью, но если и делает это, то довольно комплиментарные в адрес коллег и позитивные, если касаются личной жизни. Не так давно Нюша вышла замуж, а в 2018 году родила первенца.Однако теперь певица решила сменить пластинку и в новом интервью в программе "Ходят слухи" на "Ютубе" сообщила, как в возрасте 12-13 лет стала жертвой педофила. Нюша пояснила: тогда она уже писала песни, но отец Владимир Шурочкин не мог заниматься ее продюсированием, так как потерял собственную студию."Так как для меня он всегда хотел самого лучшего, стал сам ходить по продюсерам, предлагая им мой материал. У нескольких из них впоследствии я проходила мини-кастинг. И однажды произошла ситуация, о которой я хочу рассказать, чтобы другие девочки, приходя в шоу-бизнес, не попадали в эту ловушку", – подчеркнула Нюша.18 Дек 2019 в 8:18 PSTОни с отцом приехали в офис к одному продюсеру. Вначале разговаривали все вместе, а потом тот попросил родителя Нюши выйти, чтобы понять, как девочка ведет себя без взрослых. "Мы провели вдвоем несколько минут: сначала просто разговаривали, а потом он попросил раздеться. Я знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников, чтобы оценили их фигуру. Но он попросил догола – снять кофточку и нижнее белье", – уточнила .По словам артистки, продюсер-извращенец заявил, что ему можно доверять: "Представь, что я доктор..." Певица призналась, что была очень растеряна, но подумала, что так надо, и скинула с себя всю одежду. "И хотя он пальцем до меня не дотронулся, а просто смотрел, то, что произошло, было мне очень неприятно", – отметила исполнительница.В заключение сказала: "Я долгое время хранила это в себе, но потом все же призналась папе. Он был в шоке. Я не знаю, что происходило дальше, но это обернулось для меня серьезными психологическими расстройствами, с которыми я, к счастью, уже справилась". С тех пор продюсированием артистки занимался только ее отец. Сейчас у нее нет продюсера.