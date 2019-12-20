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<a href="https://33live.ru/novosti/20-12-2019-ya-ej-ne-nravilas-podolskaya-raskryla-otnosheniya-s-pugachevoj.html" target="_blank">Я ей не нравилась: Подольская раскрыла отношения с Пугачевой</a> - Наталья Подольская призналась, что не была любимицей Аллы Пугачевой. У певицы не складывались отношения с Примадонной.