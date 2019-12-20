Нападающий клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин является не только высококлассным хоккеистом, но и чудесным отцом. Все свободное время он проводит с сыном Сергеем.

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин является не только высококлассным хоккеистом, но и чудесным отцом. Все свободное время он проводит с сыном Сергеем.Накануне супруга спортсменаАнастасия Шубская опубликовала на своей странице в социальной сети Твиттер новое видео. На записи показано, как ее возлюбленный играет с их ребенком.Сначала малыш лазил по спине отца, потом Александр схватил его и начала прикусывать живот, от чего Сережа залился веселым смехом. После этого маленький смельчак сел к родителю на спину, и тот стал катать его на себе по комнате.Напомним, Сережа родился в прошлом году 18 августа, в 9:30 утра по Североамериканскому восточному времени во Флориде. Наследнику дали имя в честь старшего брата хоккеиста, который трагически погиб больше десяти лет назад в автокатастрофе.Alex Ovechkin () playing with Ovi Jr. is too cute. ❤️(�� IG/nastyashubskaya)— NHL (@NHL)