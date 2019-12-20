Согласно городскому слуху Ялты, пес по кличке Мухтар долгие годы разгуливал по набережной курортного города в ожидании своего хозяина-моряка. В этом году он обрел новую семью, сообщает ..

Согласно городскому слуху Ялты, пес по кличке "Мухтар" долгие годы разгуливал по набережной курортного города в ожидании своего хозяина-моряка. В этом году он обрел новую семью, сообщает .Животное приютил местный житель – музыкант Виктор Малиновский. Он забрал собаку из приюта, где она оказалась после того, как укусила одну из жительниц. Зверь не только принял Виктора как хозяина, но и подпевал ему во время игры. В социальных сетях местные жители выразили свой восторг и предложили собрать деньги на покупку еды для городского любимца.