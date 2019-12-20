Строительство здания намечено на весну 2020 года. Принтер, который будет печатать жилище, обладает огромными габаритами, занимая около 100 квадратных метров и достигая четырех метров высоту.

Строительство здания намечено на весну 2020 года. Принтер, который будет печатать жилище, обладает огромными габаритами, занимая около 100 квадратных метров и достигая четырех метров высоту.Возводить здание на границе границе Московской и Тульской областей будет компания из Ярославля, которая прежде уже занималась подобными проектами. К примеру, она уже построила офисное здание в Дании, сообщаетБетонные блоки для него планируют изготовить всего за неделю. Площадь дома составит от 100 до 150 квадратных метров. После того, как дом будет собран из напечатанных частей, на него останется лишь установить крышу и провести коммуникации – воду, свет, канализацию и т.д. Затем начнется заселение.Представители компании заверили, что такой дом будет устойчив к морозам и плохой погоде не меньше обычного панельного жилища. Его стены будут заполнены и утеплены каменной ватой или пенобетоном. А несущие колонны будут состоять из товарного бетона.