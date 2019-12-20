Измотанное животное не могло самостоятельно выбраться на берег

В Собинском районе местный житель Александр Евстегнеев спас оленя, попавшего в большую полынью в замёрзшей Клязьме. Измотанное животное не могло самостоятельно выбраться на берег, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.16 декабря взрослый самец пятнистого оленя пытался убежать от стаи собак по замёрзшей реке, но попал в большую промоину. Зверь плавал в ледяной воде, но никак не мог выбраться на берег. К счастью, рядом оказался рыбак, житель села Заречное Собинского района, Александр Евстегнеев, который, заметив оленя, сначала сообщил о происшествии сотрудникам Собинского государственного опытного охотничьего хозяйства, а затем, рискуя жизнью, подобрался к утопающему зверю, накинул на его рога крепкую верёвку и вытащил из воды.Олень долгое время лежал и не мог самостоятельно двигаться. Приехавшие работники охотхозяйства переместили его на сухое место на берегу и остались рядом для наблюдения и охраны. Через 3 часа олень ускакал в пойму реки. Спасти «прекрасного рогача» удалось лишь благодаря смелым и профессиональным действиям Александра Евстегнеева и работников охотхозяйства.