Последствия разгула стихии ликвидируют сразу в нескольких регионах европейской части страны. Ураган в России оставил тысячи людей без света.

Последствия разгула стихии ликвидируют сразу в нескольких регионах европейской части страны. Ураган в России оставил тысячи людей без света.Заложниками непогоды стали жители Санкт-Петербурга, Твери, Вологды и Нижний Новгорода. Порывистый ветер повалил деревья, столбы и рекламные щиты. Ураган оборвал множество линий электропередачи. Штормовое предупреждение было объявлено и в Москве, передаетВ частности, в Вологде от непогоды пострадала главная новогодняя елка города. Из-за сильного урагана ее бетонные крепления не выдержали, и зеленая красавица упала на асфальт.По прогнозам метеослужб, в ближайшее время центральная часть России останется во власти непогоды.