Средства на покупку главного символа Нового года не выделялись.

Возле администрации Владимирской области установили живую ель высотой 18 метров. Хвойную красавицу привезли из села Шихобалово. Дерево срубили в плановом порядке, так как оно мешало производству сельхозработ. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.Средства на покупку главного символа Нового года не выделялись. В обладминистрации подчеркнули, что в текущем году лесовосстановление произведено на площади 5,6 гектара, что на 4% больше плановых показателей.«В уходящем году активное участие в этом процессе в рамках акций «Сад памяти» и «Сохраним лес» принимали 850 волонтёров, студентов, школьников и общественников», - отмечают в пресс-службе.В 2021 году восстановление лесов в регионе продолжится.