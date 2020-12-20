Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух пациентов.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 118 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 127 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 51 костромичу. Ещё 15 новых пациентов выявлено в Костромском районе, десять - в Галиче, восемь - в Буе, семь - в Нерехтском районе, пять - в Островском районе. По четыре заразившихся диагностировано в Шарьинском и Судиславском районах, по два – в Волгореченске, Кадые, Красносельском и Макарьевском районах, по одному - в Пыщуге, Вохме, Мантурово, Чухломе и Нейском районе.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь двух пациентов.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 13 782 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 10 638 пациентов. В стационарах лежит 771 человек, из них 447 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 482 человека.