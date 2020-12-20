Скоро мы простимся с 2020 годом, который стал для всех нас нелегким. Но за коронавирусом мы как-то позабыли , что этот год признан Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Скоро мы простимся с 2020 годом, который стал для всех нас нелегким. Но за коронавирусом мы как-то позабыли , что этот год признан Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.Поэтому предлагаю вспомнить об одном из древнейших ремёсел на Владимирской земле, богатой залежами разноцветных пластичных глин. И отправимся этим утром в Меленковский район в самый центр гончарного промысла.Глина, вода и руки - всё, что нужно для создания таких изделий. Самая экологичная посуда за много веков существования не потеряла своей актуальности. И в 21 веке глиняные горшки востребованы, рассказывает гончар Владимир Караваев.Владимир Караваев, гончар:- Используют под щи, картошку запекают, капусту, молоко топленое делают. Можно ставить в русскую печь, в духовку. Вот сделал с символикой будущего года, по славянскому календарю год петуха. Ну и вот здесь по восточному календарю год быка.Гончарным делом Владимир занимается 35 лет. Все делает сам, в том числе заготавливает глину. Материал в прямом смысле - под ногами, на глубине 5-7 метров. Но свежая глина непригодна для работы. Сначала ее замачивают, потом , по меткому определению Владимира, "выляпывают".- Вот так перебираешь, жевлаки выбираешь. Глину которая еще не разошлась, вот она еще твердая.Глина словно тесто для пирогов, чтобы изделия получились качественные , основу нужно правильно "намять". Подготовленную глину делят на части и работают уже за гончарным кругом. Этому кругу - около ста лет. За ним работал еще отец Владимира. Ничего не изменилось и в мастерской , кстати , в Коровине их называли горшечные бани.- Основное это центровка глины на круге, это как в школе букварь. Если не выучишь букварь , то читать не научишься. Тоже самое и здесь, если центровку не освоил, то ни какой горшок уже сделать не сможете.Форму будущему изделию придают просто: либо вытягивают вверх , либо - в стороны. Работа только руками, без особых приспособлений. Но в Коровине придумывали использовать ткань. Материал помогает удерживать влагу и сразу обрабатывать край.Владимир Караваев, гончар:- Только в Коровине работают вот с такими тряпочками при изготовление глины. Называются они помощники, с ударением на последний "и". Вот большой помощник и малый помощник.Украшают с помощью подручных инструментов , делают рисунок, красят разведенной глиной другого цвета или эмалью.В моем детстве в деревне все так украшали,- рассказывает Владимир. Раньше в каждом доме был гончар или как их называли горшечник.Владимир Караваев, гончар:- Напротив школы жил старичок , мы бегали на перемене смотреть, как он крутит горшки. То есть он дома сидел , у него угол был выделен, то есть у него был ручной круг, а не ножной. Он сидел там на чем-то руками раскручивал круг и делал горшки.В Коровине еще несколько веков назад начали заниматься гончарным ремеслом. В местности большие залежи глины. А в 30 -е годы 20 века открыли керамический завод, там работали и родители Владимира. Его мама вспоминает - в непростые годы войны, когда есть было нечего - ремесло помогло выжить. В 41 году Анне Федоровне было 17 лет.Анна Караваева:- У меня была тетка и мы с ней на салазках ездили продавать горшки - до Павлова доезжали. На салазках по горам - вон по каким.К сожалению, завод давно закрыли. Но секреты гончарного мастерства бережно хранят в деревне. Верят здесь, и в то, что с помощью караваевских свистулек можно насвистеть удачу.Екатерина Таманова, Александр Чунаев Вести Владимир.