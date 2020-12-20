Мемориальный комплекс Шмелева, переданный музейщикам из Франции, может стать основой музея его памяти.

Мы продолжаем проект к столетию "Исхода". И сегодня вспоминаем Ивана Шмелёва. Русский писатель в жерновах Гражданской войны потерял единственного сына. Мемориальный комплекс Шмелева, переданный музейщикам из Франции, может стать основой музея его памяти.Реликвия на старой этажерке- именная икона семьи Шмелёвых. В центре Иоанн Богослов, по сторонам- великая княгиня Ольга (Ольгой звали супругу Ивана Сергеевича), и Сергий Радонежский. Сергей- имя единственного сына. Его, офицера русской армии, большевики расстреляли в Крыму в 1921-ом. На этом фото начала века они ещё все вместе.Владимирский период. В губернской столице Иван Шмелёв жил и работал с 1901-ого по 1908-ой. Служил чиновником особых поручений во Владимирской казенной Палате. Именная икона- один из бесценных экспонатов "шмелёвского" мемориального комплекса. Часть которого представлена на выставке "Пыль чужих дорог".Светлана Мельникова, гендиректор ВСМЗ:- Она была написана художницей с Западной Украины. И привезена ему, очевидно, по случаю этого великого праздника, 950-летия Крещения Руси, и, конечно, это огромное музейное счастье))Свой земной путь русский писатель, православный мыслитель и публицист Иван Шмелёв завершил в эмиграции, во Франции. Оттуда во Владимир переданы 230 предметов. От письменного стола и документов до личных вещей и редчайших изданий с личными пометками Шмелёва на полях.Светлана Мельникова, гендиректор ВСМЗ:- Эти вещи и документы пополнили фонды металла, текстиля, гражданской книги, документов, и в целом создали комплекс, позволяющий рассказать об очень непростых путях небесных и земных, повторяя название его великого романа, наверное, самого русского из всех русских писателей."Жизнь и творчество Ивана Сергеевича Шмелёва". Новое издание- гордость Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В каталоге- описание всего комплекса мемориальных предметов. Своеобразный финал работы, которая шла последние 5 лет. С того самого момента, как из Франции начали привозить предметы, связанные с именем Шмелёва. Столь щедрый дар владимирским музейщикам сделала Нина Павловна Азарова, дальняя родственница писателя Шмелёва.Нина Азарова, даритель, родственница писателя:- Дорогие друзья, владимирцы! Поздравляю вас с выходом этого каталога, очень рада, что у вас нашлось время, интерес и возможности для издания этого каталога, время всё ставит на свои места, и за эти сто лет интерес к русской эмиграции повысился.Только о России, о русском человеке, о его душе и сердце". Об этом он писал на чужбине. Разлука с родиной протяженностью в 30 лет. Мечтая стать писателем национальным, он стал писателем мировым. Утерянный образ Русского Дома- на страницах его книг. Он хотел вернуться. Хотя бы посмертно. Говорил: "придёт срок, Россия меня примет". Рядом всегда была "благая весть". По - гречески Евангелие.Светлана Мельникова, гендиректор ВСМЗ:- Это Евангелие, которое было куплено в Севастополе, и описано в"Солнце мёртвых", Евангелие, которое держал в руках, очевидно, и Бунин, когда он жил в доме Бунина и писал "Солнце мёртвых", Евангелие, купленное в Грассе, и конечно, особенно дорогое для нас Евангелие, связанное с именем новомученика Святейшего Патриарха Тихона.Каждый предмет- символ. Отражение боли, которую пришлось испытать Ивану Шмелёву. Этот листок календаря от 9 декабря 1922-ого года хранился меж страниц Грасского Евангелия. И обнаружили его случайно, когда принимали реликвию. На нём цитата из 121-ого псалма."Господь сохранит нас от всякого зла, и сохранит нашу душу". Наверное, для человека, потерявшего родину, и потерявшего сына, наверное, большей трагедии представить уже невозможно.И только в опоре на веру, будучи глубоко православным человеком, он смог не только выжить, но и продолжать творить.Уникальный каталог издан при поддержке фонда "Русский мир". Как замечает его исполнительный директор Владимир Кочин, время собирать камни пришло.Владимир Кояин, исполнительный директор Фонда «Русский мир»:- 100 лет прошло, мы начинаем лучше понимать его философскиемысли о том. что мы все дети своего Отечества, которое имеет огромную историю, в которой были и взлёты, и падения, и трагическиестраницы, разломы, но мы должны сохранит в себе любовь к тому, что создавалось...На владимирской улице Царицынской ( ныне Гагарина) сохранился дом, где с семьей в начале двадцатого века жил писатель. Здание занимает департамент природопользования. Но "след Шмелёва" отмечен мемориальной доской. По словам гендиректора музея-заповедника Светланы Мельниковой, подаренный музею мемориальный комплекс может стать основой музея. Идеальные стены, конечно, здесь.((Если бы в этом доме мы смогли бы открыть литературный музей, где рассказали бы об очень непростом пути великого русского "художника русской скорби", как его называл Иван Ильин,то это было бы правильно))Как говорил сам Шмелёв, "счастье, если есть в прошлом немного светлого". Этот удивительный свет - и в его наследии.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника