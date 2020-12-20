Злоумышленник за денежное вознаграждение предоставлял топливную карту компании для заправки автомобилей своим ничего не подозревающим знакомым...
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно задержали приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.
В ОМВД России по району Царицыно с заявлением обратился представитель одной из организаций. По его словам, неизвестный использовал ранее утерянную топливную карту компании для заправки на различных автозаправочных станциях. Ущерб, причиненный организации, составил более 400 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний приезжий.
Установлено, что злоумышленник, работая в данной организации, похитил топливную карту, принадлежащую другому сотруднику, и за денежное вознаграждение предоставлял ее для заправки автомобилей своим ничего не подозревающим знакомым.
По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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