Злоумышленник за денежное вознаграждение предоставлял топливную карту компании для заправки автомобилей своим ничего не подозревающим знакомым...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно задержали приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.В ОМВД России по району Царицыно с заявлением обратился представитель одной из организаций. По его словам, неизвестный использовал ранее утерянную топливную карту компании для заправки на различных автозаправочных станциях. Ущерб, причиненный организации, составил более 400 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник, работая в данной организации, похитил топливную карту, принадлежащую другому сотруднику, и за денежное вознаграждение предоставлял ее для заправки автомобилей своим ничего не подозревающим знакомым.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22