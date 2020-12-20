Трагедия в Суздальском районе. По информации полиции, возле села Павловское 24-летний водитель Хёндэ не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло около полуночи. Автомобиль

Трагедия в Суздальском районе. По информации полиции, возле села Павловское 24-летний водитель Хёндэ не справился с управлением и вылетел в кювет. ДТП произошло около полуночи. Автомобиль выбросило в кювет, где он налетел на дерево. В МЧС сообщают, что пострадавшего водителя спасатели извлекали при помощи деблокировки. По уточнённой информации от полиции, водитель погиб.