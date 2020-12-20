Всего к ликвидации последствий происшествия привлекалось 20 человек, 5 единиц техники – от МЧС 5 человек личного состава и 1 единица техники.

19 декабря в 12:49 2020 года в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Петушинском районе. На 112 километре трассы М-7 у Старых Омутищ столкнулись два автомобиля.Как сообщает пресс-служба ведомства, на место выехали спасатели, скорая медицинская помощь и ГИБДД.«Имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего», - добавили в пресс-службе.Всего к ликвидации последствий происшествия привлекалось 20 человек, 5 единиц техники – от МЧС 5 человек личного состава и 1 единица техники.