К ликвидации последствий ЧП привлекались 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека личного состава и 1 единица техники.

20 декабря в 00:13 в Главное управление МЧС по Владимирской области поступил сигнал об аварии в Суздальском районе. На 263 километре трассы Р-132 у села Павловское машина съехала в кювет.На место прибыли спасатели, скорая помощь и ГИБДД. В результате происшествия пострадал человек. Сотрудники МЧС деблокировали его из кабины транспортного средства.Как сообщили в пресс-службе ведомства, к ликвидации последствий ЧП привлекались 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека личного состава и 1 единица техники.