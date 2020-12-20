Его извлекли спасатели с помощью спецсредств.

Его извлекли спасатели с помощью спецсредств.ДТП случилось в 00-13 20 декабря по адресу: Суздальский район, у села Павловское.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.Установлено, что в результате ДТП произошёл съезд в кювет транспортного средства. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Всего привлекалось 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека личного состава, 1 единица техники.