Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 187 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 16 579 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (46 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 187 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 16 579 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (46 новых пациентов за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (19 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Муром (18 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас