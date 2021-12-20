По состоянию на 20 декабря в медорганизациях региона действует 1664 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 20 декабря в медорганизациях региона действует 1664 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, что на 60 коек меньше, чем на прошлой неделе. 66,9 процента из них занято (1113), свободна 551 койка.60288 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 426 человек.За период наблюдения в области отмечено 2886 летальных случаев, за сутки скончались от коронавируса еще 2 человека.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлено 285 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, всего за время пандемии в регионе зафиксировано 78439 случаев.