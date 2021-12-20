На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 декабря лабораторно подтверждено 285...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 декабря лабораторно подтверждено 285 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.69 - во Владимире34 - в Ковровском районе32 - в Александровском районе29 - в Муромском районе24 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Кольчугинском районе14 - в Вязниковском районе13 - в Юрьев-Польском районе12 - в Петушинском районе9 - в Суздальском районе7 - в Меленковском районе7 - в Камешковском районе6 - в Киржачском районе6 - в Селивановском районе3 - в Собинском районе3 - в Гороховецком районе1 - в Судогодском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 439 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).