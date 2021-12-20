На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 декабря лабораторно подтверждено 285...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 20 декабря лабораторно подтверждено 285 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
69 - во Владимире
34 - в Ковровском районе
32 - в Александровском районе
29 - в Муромском районе
24 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Кольчугинском районе
14 - в Вязниковском районе
13 - в Юрьев-Польском районе
12 - в Петушинском районе
9 - в Суздальском районе
7 - в Меленковском районе
7 - в Камешковском районе
6 - в Киржачском районе
6 - в Селивановском районе
3 - в Собинском районе
3 - в Гороховецком районе
1 - в Судогодском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 439 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).