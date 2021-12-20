Новогодняя ёлка во дворе и убранный снег около подъездов. Таков подход к работе новой управляющей...

Новогодняя ёлка во дворе и убранный снег около подъездов. Таков подход к работе новой управляющей компании "Вектор". Что ещё в арсенале, выяснила Вера Куликова.Владимир. Стрелецкий городок, 60. Председателем совета дома Ольга Герасимова работает четыре года. Полгода назад жильцы дома перешли в управляющую компанию "Вектор". Говорят, сразу почувствовали перемены. Особенно в снегопады.Ольга Герасимова, председатель совета дома:- Наш дом находится на задворках и в первую очередь чистят те дворы, которые находятся по центральным дорогам, то мы как всегда были отодвинуты на последние дни и от этого, конечно, страдали. Сейчас в настоящее время клининговая компания нас обслуживает очень хорошо, в том плане. У нас чистят дворы ! И даже жители говорят: Ну надо же мы в городке единственный дом почищенный. Вовремя все это сделано.Компания "Вектор" на владимирском рынке услуг всего полгода, но уже успела заявить о себе. "Амбициозная, молодая, но опытная команда". Все её специалисты давно работают в сфере ЖКХ. В компании- собственная служба эксплуатации. Слесари, электрики, свои служба клининга, дезинфекции и дератизации. На обслуживании компании - 11 домов во Владимире. "Вектор" приглашает к сотрудничеству и жителей других домов.Дмитрий Костин, генеральный директор управляющей компании "Вектор":- Наша управляющая компания "Вектор" плюсов имеет очень много.Самое большое, что у нас есть. У нас нет сторонних организаций. У нас напрямую обслуживающая организация. И организация, которая оказывает услуги клининга, они наши, то есть никакого сторонних мы не нанимаем."Вектор" всегда на связи с людьми. У компании есть свой сайт. Круглосуточно работает диспетчерская. Заявки выполняются в любое время. Кроме того, компания оказывает дополнительные услуги.Наталия Саушева, главный инженер управляющей компании "Вектор":- Служба работает оперативно. У нас своя аварийная служба. Свои слесаря, электрики. Выезжаем по первому звонку обязательно. В любое время днем и ночью. Стараемся сразу по возможности сразу всё устранить. Если там какая-то там требуется закупка материала, мы это сразу производим!Работа паспортного стола организована "Вектором" в новом формате.Выдача справок через электронную почту, и на дом. Для пожилых. В Новый год принято дарить подарки. "Вектор" уже провёл ёлку для жителей.Дед Мороз и Снегурочка поздравили детвору из всех близлежащих домов.Вера Куликова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"