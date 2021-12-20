Во Владимире официально открыли рождественскую ярмарку. Главным распорядителем церемонии стал...
Во Владимире официально открыли рождественскую ярмарку. Главным распорядителем церемонии стал владимирский Дед Мороз. Как назвали ярмарку этого года и каких гостей там встретили? - об этом в нашем сюжете.
В новый год на коньках и с отличным настроением...
В центре Владимира открыт не только каток, но и рождественская ярмарка. Официальную церемонию провел сам Дед Мороз. Владимирский. На Соборную площадь вместе с помощниками и друзьями он прибыл не на санях, а на троллейбусе. В новогоднем оформлении. Магия - и в музыке Чайковского.
Владимирцы замечают: ощущение самого любимого праздника уже витает в воздухе. Принарядился и город.
- Мне понравилась птичка. Жар-птица, Новый арт-объект. Волшебство чувствуется...
- Самое главное снег. Снег- это зима. Это Новый год.
Дети окончательно определились с желаниями. И передали дедушке письма. Как, к примеру, Варя Кораблёва.
- Все свои желания в одно письмо писала. Очень понравилось. Очень круто. Дед Мороз настоящий.
Долгожданный праздник организовало управление культуры и туризма администрации областного центра. Лейтмотив - единение. А потому перед Новым годом владимирский Дед Мороз встретил гостей из разных стран и даже континентов. Коллеги... Вот, к примеру, Санта-Клаус. Пожаловал с супругой.
- С новым годом, владимирцы! Счастья, любви, мы за мир!!!
По торжествам такого формата соскучились все. Название ярмарки символично- "Рождественская шкатулка".
- Словно из шкатулки мы будем доставать всё то, что мы хранили, копили, на протяжении двух лет, без праздников. Будем доставать, будем жонглировать этими событиями. Уверена, все будут очень рады.
Владимир украсили и новые арт-объекты. В центре города расправила крылья Жар-птица. Её изготовили в Гусь-Хрустальном. А владимирского сияющего льва - в Санкт-Петербурге. И бизнесмены могут быть волшебниками.
- Удачный предноговодний символ. Спасибо компании "ДАУ Изолан". Это настоящий подарок городу. И это ещё раз подтверждает, что в этой компании работают настоящие патриоты Владимира.
Вместе с внучкой, друзьями и новогодними помощниками владимирский Дед Мороз обошёл владения. Поздравление от доброго деда для всех зрителей "Вестей".
- Желаю вам морозного здоровья, всего самого сладкого и тёплого. С новым годом, мои золотые!
Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"