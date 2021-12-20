Во Владимире официально открыли рождественскую ярмарку. Главным распорядителем церемонии стал...

Во Владимире официально открыли рождественскую ярмарку. Главным распорядителем церемонии стал владимирский Дед Мороз. Как назвали ярмарку этого года и каких гостей там встретили? - об этом в нашем сюжете.В новый год на коньках и с отличным настроением...В центре Владимира открыт не только каток, но и рождественская ярмарка. Официальную церемонию провел сам Дед Мороз. Владимирский. На Соборную площадь вместе с помощниками и друзьями он прибыл не на санях, а на троллейбусе. В новогоднем оформлении. Магия - и в музыке Чайковского.Владимирцы замечают: ощущение самого любимого праздника уже витает в воздухе. Принарядился и город.- Мне понравилась птичка. Жар-птица, Новый арт-объект. Волшебство чувствуется...- Самое главное снег. Снег- это зима. Это Новый год.Дети окончательно определились с желаниями. И передали дедушке письма. Как, к примеру, Варя Кораблёва.- Все свои желания в одно письмо писала. Очень понравилось. Очень круто. Дед Мороз настоящий.Долгожданный праздник организовало управление культуры и туризма администрации областного центра. Лейтмотив - единение. А потому перед Новым годом владимирский Дед Мороз встретил гостей из разных стран и даже континентов. Коллеги... Вот, к примеру, Санта-Клаус. Пожаловал с супругой.- С новым годом, владимирцы! Счастья, любви, мы за мир!!!По торжествам такого формата соскучились все. Название ярмарки символично- "Рождественская шкатулка".- Словно из шкатулки мы будем доставать всё то, что мы хранили, копили, на протяжении двух лет, без праздников. Будем доставать, будем жонглировать этими событиями. Уверена, все будут очень рады.Владимир украсили и новые арт-объекты. В центре города расправила крылья Жар-птица. Её изготовили в Гусь-Хрустальном. А владимирского сияющего льва - в Санкт-Петербурге. И бизнесмены могут быть волшебниками.- Удачный предноговодний символ. Спасибо компании "ДАУ Изолан". Это настоящий подарок городу. И это ещё раз подтверждает, что в этой компании работают настоящие патриоты Владимира.Вместе с внучкой, друзьями и новогодними помощниками владимирский Дед Мороз обошёл владения. Поздравление от доброго деда для всех зрителей "Вестей".- Желаю вам морозного здоровья, всего самого сладкого и тёплого. С новым годом, мои золотые!Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"