Власти обещают прибавку к ежемесячным начислениям для пенсионеров.

Власти обещают прибавку к ежемесячным начислениям для пенсионеров.По действующему законодательству уровень индексациипенсионных выплат должен быть равен уровню инфляции. В текущем году значениябыли разные, так как пенсионный бюджет был сформирован на 3 года. К концу годабудет ясен объем инфляции и в связи с ним пересчитают размер страховой пенсии,рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.В 2021 году пенсионеры получали разовые выплаты, которые, помнению экспертов, менее выгодны для простого населения, чем увеличение пенсиина размер реальной инфляции. А вот для госбюджета более выгоден вариант свыплатами.Есть и неутешительный прогноз – даже если пенсию индексируюна размер инфляции, уровень жизни пенсионеров понизится из-за того, что цены напродукты растут быстрее, чем на все другие товары, а общий процент считаетсякак среднее. Работающие пенсионеры тоже получат перерасчет с учетом "пенсионных баллов", носумма будет небольшая.Социальную пенсиюпроиндексируют почти на 8% во втором квартале 2022 года, она составит 6401,1рублей. Государственная пенсия составит 45-75% от зарплаты. Военным и силовикампенсии поднимут на 4,3%.С 1 января 2022 годавырастут доплаты за иждивенцев, за «северный» стаж и возраст более 80 лет — попредварительным подсчетам, на 5,8%. С 1 февраля 2022 года такжепредположительно на 5,8% увеличатся ежемесячные денежные выплаты ряду категорийфедеральных льготников.