Во Владимирской области 21 декабря состоится совместная акция ковровского Деда Мороза, ГУ МЧС региона, департаментов образования и социальной защиты под названием «Дед Мороз на пожарной ..

Во Владимирской области 21 декабря состоится совместная акция ковровского Деда Мороза, ГУ МЧС региона, департаментов образования и социальной защиты под названием «Дед Мороз на пожарной машине».В ходе мероприятия сказочный персонаж посетит детские дома Владимирской области и поздравит ребят с наступающим праздником. В свою очередь, сотрудники МЧС напомнят о правилах безопасного поведения в каникулы.Любимец всех детей отправится «Владимирский детский дом имени К. Либкнехта», Кольчугинский детский психоневрологический интернат, Суздальский коррекционный детдом, специальную школу-интернат в Камешкове.